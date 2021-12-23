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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı'da Aleyna Tilki bombası: 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi!

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı'da Aleyna Tilki bombası: 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi!

BEYAZ TV Söylemezsem olmaz canlı yayınında Aleyna Tilki ile ilgili olay yaratacak iddia... 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük 2 çocuk sahibi evli bir iş adamı ile birlikte görüntülendiği öne sürüldü.

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı'da Aleyna Tilki bombası: 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi!

BEYAZ TV'de Bilal Özbilge'nin yapımcılığında Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'da genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı'da Aleyna Tilki bombası: 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi!

Söylemezsem Olmaz'da yayına verilen videoda, Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük, evli, 2 çocuk babası bir iş insanıyla görülüyor.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı'da Aleyna Tilki bombası: 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi!

Muhabirlerin 'Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım' sorusunu teşekkür ederek yanıtlamayan Aleyna Tilki'nin beraber olduğu iş adamının kim olduğu ise açıklanmadı.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı'da Aleyna Tilki bombası: 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki'nin mekandan beraber çıktığı ve iş adamı olduğu belirtilen kişinin kendisinden yaşça büyük olduğu öne sürüldü.

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