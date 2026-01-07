BIST 12.024
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.171,38
HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması

Beyaz Saray, Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Abone ol

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Trump yönetiminin Grönland ile ilgili yaklaşımını değerlendirdi.

Leavitt, yanıtında, "Başkan Trump, Grönland'a sahip olmanın ABD'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtmiştir. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve ABD ordusunu kullanmak da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Leavitt'in yanıtı, Başkan Donald Trump'ın stratejik amaçlarla adaya sahip olma arzusu konusundaki son açıklamasının ardından geldi.

Trump, önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İlgili Haberler
ABD Grönland'a gözünü dikti 7 Avrupa ülkesinden ortak açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti
19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı