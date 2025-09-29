Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump-Netanyahu görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a geldi. Trump, Netanyahu'yu karşıladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dördüncü kez İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırlıyor.

GÜNDEM YENİ GAZZE BARIŞ PLANI

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu sırasında bir araya geldiği Türkiye ve diğer yedi Müslüman ülke lideriyle ana hatları üzerinde mutabakata vardığı yeni Gazze barış planına İsrail'in de onay vermesini istiyor.

AB İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULAMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Görüşme, Netanyahu yönetiminin savaşı sona erdirmesi için ağır uluslararası baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. BM 80. Genel Kurulu sırasında başlıca Batılı ülkeler, İsrail'in itirazlarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler listesine katıldı. İsrail'e karşı spor ve kültürel alanlarda boykot çağrıları giderek artarken, Avrupa Birliği (AB) de bu ülkeye yaptırım uygulamayı değerlendiriyor.

NETANYAHU BM'DE BOŞ SALONA HİTAP ETTİ

Netanyahu, cuma günü BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitaben konuşmasına başlarken, birçok delegenin Gazze protestosu için salonu terk etmesi, İsrail Başbakanı'nı neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda bıraktı.