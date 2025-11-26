BIST 10.915
Beyaz Saray yakınında iki Ulusal Muhafız vuruldu

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın vurularak hayatını kaybettiği bildirildi ve saldırı sonrası Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, personelin durumunun kritik olduğunu söyleyerek saldırganın ağır yaralı halde yakalandığını ve “çok ağır bir bedel ödeyeceğini” ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafızın vurulduğunu bildirdi. Vurulan 2 Ulusal Muhafızın da hayatını kaybettiği aktarıldı.  

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafız olduğu bildirilen personelin vurulmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada 2 personelin durumunun kritik olduğunu, şüphelinin ise ağır yaralandığını dile getirirken, ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

Washington Polisi, şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Güvenlik önlemleri kapsamında Beyaz Saray'ın kapatıldığı aktarıldı.

TRUMP: ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda Ulusal Muhafızların ağır yaralandığını ve saldırganın da ağır yaralı olduğunu belirtti.

İşte Trump'ın açıklaması:

İki Ulusal Muhafız askerini vurup her ikisinin de durumunun kritik hale gelmesine neden olan o hayvan, kendisi de ağır yaralanmış olsa da, ne olursa olsun çok ağır bir bedel ödeyecek.

Büyük Ulusal Muhafızlarımızı ve tüm askeri personelimiz ile emniyet güçlerimizi Tanrı korusun. Onlar gerçekten büyük insanlar. ABD olarak ben ve Başkanlık makamıyla bağlantılı herkesin yanındayız!

