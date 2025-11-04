BIST 10.914
Beyaz Saray: Trump, Pazartesi günü Ahmed Şara ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Siyaset arenasında kritik görüşme için tarih belli oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken aynı zamanda önemli bir görüşmenin tarihini duyurdu. 

AHMED ŞARA İLE DONALD TRUMP GÖRÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

ABD'Yİ ZİYARET EDEN İLK SURİYE BAŞKANI OLACAK

Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiği belirtiliyor. 

ŞARA HÜKÜMETİNİN ULUSLARARASI TEMASLARI

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'nın hükümeti, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 tarihinde ülkedeki iç savaşta mağlubiyete uğratılmasının ve Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden bu yana ülkede yeniden istikrarı sağlamaya çalışıyor.

Eş-Şara, Şam yönetimine mesafeli yaklaşan diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çeşitli ülkelere resmi ziyaretler düzenlerken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bu yıl Eylül ayında ABD'ye gelmişti.

