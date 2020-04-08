Beyaz peynirli omlet nasıl yapılır 2 dakikada hazır!
Beyaz omlet nasıl yapılır? Beyaz omlet için gerekli malzemeler nelerdir? Beyaz omlet yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...
Sabahları evden acil çıkmanızı gerektirecek durumlarınızda ne olursa olsun evden aç çıkmamanız ve sabahları almanız gereken enerjiyi geciktirmemeniz için 2 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir kahvaltı hazırladık! İ
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! İşte malzemeleri ve püf noktaları. Şimdiden afiyet olsun...
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MALZEMELER
6 adet yumurta beyazı
6 adet cherry domates
1 dal biberiye
1 çimdik tuz
1 çimdik karabiber
1/2 demet maydanoz
3 adet mantar
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
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Yapılış aşaması; Bir tavayı ocağa alıp ısıtın ve yağlayın. Ardından içine mantarları koyup soteleyin.
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