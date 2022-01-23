Beyaz kabus! Yola çıkacaklar dikkat Karayolları kapanan yolları açıkladı Konya, Bursa, Sivas, Ankara yolları...
Kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Birçok kentte yoğun yağış nedeniyle yollar kapandı. Yola çıkacaksınız bu listeye göz atın. Kar yağışının daha da etkili olması beklenirken Karayolları Genel Müdürlüğü 'kapalı yol' listesi açıkladı. İşte yollarda son durum...
Kar geldi yollar kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü kapanan yolların listesini açıkladı. Kayseri-Malatya yolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yola çıkacaklar dikkat edin. İşte yapılan son açıklama...
Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır."
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Trafik ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta yolu trafiğe kapattı. Ekipler, araç geçişine izin vermiyor. Tipinin etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi de azaldı.