Beyaz kabus! Yola çıkacaklar dikkat Karayolları kapanan yolları açıkladı Konya, Bursa, Sivas, Ankara yolları...

Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi: