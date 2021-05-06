'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı: Oturup yemek yiyemiyoruz

Ukrayna'dan gelen turistlerden Tania Tatyana, Pamukkale'nin benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Travertenlerde yürümenin çok farklı bir his olduğunu ifade eden Tatyana, "Türkiye'ye pandemi döneminde tatile geldik. Burası çok güzel bir yer. Hayranlık verici bir ortamı var. Restoranlar paket servis yaparak çalışıyor. Oturup yemek yiyemiyoruz. Eskiye göre burada az turist olduğunu gördük. Ancak tarihi ve doğal yerleri rahatça gezebilir çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor" dedi.