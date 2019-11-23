'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına CHP Sözcüsü Öztrak'tan sert sözler

CHP parti sözcüsü Faik Öztrak, "Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP'de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Muharrem İnce'den gelen açıklamalar sonrası CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü gündemle toplandı.

"Bilgiyi kimden aldığını açıklasın"

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Rahmi Turan'ın haber kaynağı olduğunu söylediği Talat Atilla'ya seslenen Öztrak, "Bilgiyi kimden aldığını açıklasın" diye konuştu.

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Amaç CHP'ye kumpas kurmaktı"

Öztrak, konuşmasınI şöyle sürdürdü: Gazeteci Rahmi Turan bu bilgiyi Saray'a yakın bir kaynaktan aldığını söyledi. Sonrasında da kaynağını açıkladı. Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP'de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır. Operasyon saray menşeilidir. Saray memurlarının operasyonuyla CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP'yi dizayn edecek tek bir güç vardır. O da delegelerimizdir.





