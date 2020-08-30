Beştepe'deki 300 İHA muhteşem gösterisi
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Konseri başladı. Gösteride 300 İHA ile ışıklı gösteri düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Konseri düzenlendi. Gösteride 300 İHA ile yapılan ışıklı gösteri nefesleri kesti. Haber kanallarının canlı yayınla aktardığı gösteride önce ay yıldız, ardından Atatürk'ün Kocatepe'deki en bilindik fotoğraf karesi resmedildi.
İşte 300 İHA'lı gösterinin videosu - tıkla
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam eden kutlamalar, geçit töreninin ardından akşam da sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 20.30'da Zafer Bayramı’na özel konser verdi.
Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi.