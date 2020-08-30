Beştepe'deki 300 İHA muhteşem gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam eden kutlamalar, geçit töreninin ardından akşam da sürdü.