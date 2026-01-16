Bestemsu Özdemir'den güzel haber! Anne oldu...

Geçtiğimiz yıl Ağustos 2025’te Fethiye’de dünyaevine giren çift, bebek haberini de mutlu bir şekilde duyurmuştu. Özdemir, hamilelik süreciyle ilgili çıkan haberleri önce, “Bunları düğün sonrası daha detaylı konuşmak istiyoruz” şeklinde geçiştirse de, meslektaşı Asuman Dabak, “Evet, böyle bir sürprizleri var, sağlıkla gelsin inşallah” diyerek müjdeyi vermişti.