Bestemsu Özdemir'den güzel haber! Anne oldu...
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde Semiramis karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir, eşi Ersin Görkem ile birlikte ilk bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun süredir bebek heyecanı yaşayan ünlü çift, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen oğullarına Sarp Marco ismini verdi.
Bestemsu Özdemir ve eşi Ersin Görkem, 11 Ocak Pazar günü dünyaya gelen Sarp Marco’ya sağlıklı bir şekilde kavuştu. Ünlü oyuncunun ve bebeğinin sağlık durumlarının gayet iyi olduğu öğrenildi. Özdemir ve Görkem çifti, bebeklerinin doğumuyla birlikte büyük bir mutluluk yaşıyor.
Geçtiğimiz yıl Ağustos 2025’te Fethiye’de dünyaevine giren çift, bebek haberini de mutlu bir şekilde duyurmuştu. Özdemir, hamilelik süreciyle ilgili çıkan haberleri önce, “Bunları düğün sonrası daha detaylı konuşmak istiyoruz” şeklinde geçiştirse de, meslektaşı Asuman Dabak, “Evet, böyle bir sürprizleri var, sağlıkla gelsin inşallah” diyerek müjdeyi vermişti.
Bestemsu Özdemir, bebeğinin doğumunun ardından sosyal medyada ilk fotoğrafını paylaştı.
Sarp Marco ve annesinin mutluluğu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, anne olmanın verdiği mutluluğu ve huzuru paylaştığı bu özel anla takipçilerini de sevindirdi.