Bestemsu Özdemir leopar desenli mini elbisesiyle görenleri mest etti
29 yaşındaki güzel oyuncu Bestemsu Özdemir leopar desenli mini elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
Son olarak Ege'nin Hamsisi dizisindeki Zeynep Gerginoğlu karakteri ile ekranlara gelen Bestemsu Özdemir bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlere bir tiyatro oyununda oynayacağını açıklamıştı.
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Genç güzel Özdemir, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi.
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Doktor kontrolü sonrası aracını teslim alırken objektiflere takılan Özdemir, muayene sonrası kullanıp, çıkarmayı unuttuğu galoşları ile dikkat çekti.
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29 yaşındaki Bestemsu Özdemir'in leopar desenli bir elbise ve siyah çizme tercih ettiği görüldü.
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