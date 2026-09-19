Bestemsu Özdemir isyan etti! "10 yıldır metresi oynuyorum"

Hiçbirini kötücül bir yerde bitiremedim. Bir şekilde karakterler hep oraya evrildi ve ben hep böyle naif, adamla diz dize oturan kadınlara dönüştüm. O nasıl oldu onu da bilmiyorum. Hepsinde bu oldu ya. Hamile kaldım, evimin kadını oldum ya. Hiç metresi sürdüremedim ben.”