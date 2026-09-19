Bestemsu Özdemir isyan etti! "10 yıldır metresi oynuyorum"
Son olarak “İnci Taneleri” dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, kariyerinde sürekli benzer karakterleri canlandırmaktan yakındı. Kendisine yıllardır metres rollerinin teklif edildiğini anlatan oyuncu, “10 yıldır da metres oynuyorum” sözleriyle bu döngüyü kırmak istediğini dile getirdi. Özdemir, canlandırdığı karakterlerin hikâyelerinin nasıl değiştiğini de esprili bir dille anlattı.
Son olarak “İnci Taneleri” dizisinde izleyici karşısına çıkan Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerinde karşılaştığı rol tekliflerinden yakındı.
Yasemin Şefik'in YouTube'da yayımlanan “Uyduruk Sonlar” programına konuk olan oyuncu, son yıllarda kendisine sürekli benzer karakterlerin önerildiğini anlattı. Özdemir'in canlandırdığı karakterlerin hikâyelerinin nasıl değiştiğine ilişkin esprili sözleri de sohbete damga vurdu.
“BANA HEP METRES ROLÜ GELİYOR”
Yasemin Şefik'in “Sana en çok ne tür rol teklifleri geliyor?” sorusuyla başlayan sohbet, Bestemsu Özdemir'in kariyerine ilişkin açıklamalarıyla devam etti.
Soruyu önce “Söylemek istemiyorum” diyerek gülümseyerek karşılayan oyuncu, ardından kendisine gelen teklifleri şöyle anlattı: “Yani hep metres rolü gelmez bir insana. Böyle bir hayat olamaz yani. Bana hep metres rolü geliyor. Nedenini bilmediğim bir şekilde.”
“HİÇ METRESİ SÜRDÜREMEDİM BEN”
Özdemir, benzer karakterleri canlandırmasına rağmen rol aldığı yapımlarda hikâyelerin farklı bir yöne ilerlediğini söyledi. Başlangıçta metres olarak yer aldığı projelerde karakterlerinin zamanla değiştiğini belirten oyuncu, yaşadıklarını esprili bir dille aktardı: “Metres başladığım her projede iyi kadına döndüm ben. Anladın mı?
Hiçbirini kötücül bir yerde bitiremedim. Bir şekilde karakterler hep oraya evrildi ve ben hep böyle naif, adamla diz dize oturan kadınlara dönüştüm. O nasıl oldu onu da bilmiyorum. Hepsinde bu oldu ya. Hamile kaldım, evimin kadını oldum ya. Hiç metresi sürdüremedim ben.”
“BEŞ YILDA BEŞ FARKLI ROL OYNADIM”
Kariyerinin ilk dönemlerinde birbirinden farklı karakterlere hayat verdiğini hatırlatan Bestemsu Özdemir, “Sakarya Fırat” dizisinde gerilla bir kızı, “Kara Para Aşk”ta ise kaçırılan bir karakteri canlandırdığını anlattı. Oyuncu, 2017 yılında yayımlanan “Meryem” dizisinde de hırslı ve başarılı avukat Beliz Bilen rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.
İlk yıllarındaki rol çeşitliliğine değinen Özdemir, “İnsanlar böyle yıllarca bunu yapmak için uğraşırken ben sadece beş yılda beş farklı proje ve beş farklı rol oynadım” sözleriyle o dönemi değerlendirdi.
“10 YILDIR DA METRES OYNUYORUM”
Kariyerinde bir süre avukat karakterleri canlandırdığını, ardından benzer rol tekliflerinin ağırlık kazandığını söyleyen oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: “Son oynadığım rol avukattı. Sonra ben bir dört sene falan avukat oynadım. Üstüne metres rolü başladı. 10 yıldır da metres oynuyorum. Şimdi bunu da bir kırmayı başarırsam...”