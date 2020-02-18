Besteci Tınay tacizcisi Ercüment Gül'ü ifşa etti! Mesajları tek tek paylaştı

"İlişkiye hazır olmadığımı söyledim": "Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden benimle son çıkardığım albüm ve klip çalışması üzerine diyaloğa geçen, kendisi de benimle aynı sektörden olan Ercüment Gül adlı kişi, bana birlikte müzik yapma teklifinde bulundu. Ben de şu sıralar ekip kurmak üzerine odaklı olmam ve bu yöndeki arayaşımla alakalı olarak kendisinin yaptığı işlere de bakarak teklifine sıcak baktım. Kendisi ile müzik yapmak üzerine kısa süreli arkadaşlığımız oluştu.