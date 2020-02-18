Besteci Tınay tacizcisi Ercüment Gül'ü ifşa etti! Mesajları tek tek paylaştı
Genç besteci Tınay, kendisini mesaj yoluyla taciz eden meslektaşı Ercümet Gül'ü ifşa etti. Sosyal medyadan ahlaksız tekliflerde bulunan Gül'ü ifşa eden Tınay, hemcinslerine de uyarılarda bulundu.
Besteci ve müzisyen Tınay, kendisini sözlü olarak taciz eden meslektaşı Ercüment Gül'ü sosyal medya hesabından ifşa etti. Tınay, Instagram hesabından maruz kaldığı tacize daha fazla dayanamayarak, mesajları paylaştı.
"Maruz kaldığımız taciz ve şiddetten yoruldum": Instagram hesabından ifşa metnini paylaşan Tınay, "Öncelikle özel hayatın mahremiyetine önem veren biri olarak böyle bir paylaşım yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm; fakat yapmasaydım kendime saygım azalırdı. Bu güne kadar gerek iş yaşamında gerek sosyal yaşamda karşımıza çıkan narsist, seksist erkeklerin sözlü, fiziksel ve her tür taciz, şiddet ve mobbingleri ile mücadele etmekten engellenmekten yoruldum, yorulduk."
"İlişkiye hazır olmadığımı söyledim": "Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden benimle son çıkardığım albüm ve klip çalışması üzerine diyaloğa geçen, kendisi de benimle aynı sektörden olan Ercüment Gül adlı kişi, bana birlikte müzik yapma teklifinde bulundu. Ben de şu sıralar ekip kurmak üzerine odaklı olmam ve bu yöndeki arayaşımla alakalı olarak kendisinin yaptığı işlere de bakarak teklifine sıcak baktım. Kendisi ile müzik yapmak üzerine kısa süreli arkadaşlığımız oluştu.
Fakat repartuar hazırlamak üzere davetinde bana karşı farklı duyguları olduğunu dile getirdi. Bunu her genç erkek ve kadının yaşayabileceği bir duygu olarak doğal karşıladım fakat kendisine böyle bir ilişki ve yakınlaşmaya hazır olmadığımı böylesi samimi paylaşımlar için yeterince birbirimizi tanımadığımızı ve zamana bırakmak istediğimi söyledim.