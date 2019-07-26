Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar tesettüre girdi! Sosyal medyadan yayınladı
2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar, yeni filmi Adanış Kutsal Kavga için tesettüre girdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafı ile ortalığı salladı.
2017 Yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak güzellik kraliçesi ünvanını alan Aslıhan Karalar, yeni filmi Adanış Kutsal Kavga için tesettüre girdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan tesettürlü fotoğrafını paylaşan Karalar'ın tesettürlü hali daha çok beğenildi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan güzellik kraliçesi Aslıhan Karalar'ın tesettürlü hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Karalar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan bir takipçisi, "Çok yakışmış. Umarım gerçekten tesettüre girersiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kapalı haliniz daha güzel." yorumunu yaptı.
Türkiye güzeli Aslıhan Karalar kimdir?
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Anne-babası elektrik elektronik mühendisi olan aile kariyer yapmış kişiler arasında yer alıyor.Ankara doğumlu olan Aslıhan Karalar, Best Model Of Turkey 2017 birincisi oldu.
Best Model of The World 2017 finali, 47 ülkenin katılımı ile Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Finalde jüriden en yüksek puanı alan Best Model 2017 Türkiye birincisi Aslıhan Karalar, yarışmada birinci seçilerek kraliçelik tacını taktı.