Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar tesettüre girdi! Sosyal medyadan yayınladı

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan güzellik kraliçesi Aslıhan Karalar'ın tesettürlü hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Karalar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan bir takipçisi, "Çok yakışmış. Umarım gerçekten tesettüre girersiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kapalı haliniz daha güzel." yorumunu yaptı.