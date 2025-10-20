Beslenme reçetenizde olması gereken 5 besin! Muhakkak tüketin...

Kuruyemişler ve özellikle filizlendirilmiş tohumlar, kırmızı etin yerini alabilecek iyi birer demir kaynağı.

Bir porsiyon kuruyemiş veya tohum yaklaşık 30 gram, ancak bunları yemeklerinize bolca ekleyebilirsiniz.

Verdikleri çıtırlık ve lezzet, sofranızda asla eksik olmamalı.

Baklagiller

Protein, sağlıklı beslenmede sıkça duyduğumuz bir kavram haline geldi.

Ancak İngiltere'de toplam protein alımının yalnızca yüzde 10'u baklagiller ve diğer bitkisel kaynaklardan sağlanıyor.

Oysa baklagiller, sağlık açısından son derece değerli.

Baklagiller, tahıllarla birlikte tüketildiğinde dokuz temel amino asidin tamamını içeren "tam protein" oluşturur.

Demir açısından zengin olan mercimek ve soya fasulyesi, et tüketimini azaltanlar için mükemmel bir alternatif.

Ucuz, pratik ve çok yönlü olmalarının yanı sıra, baklagiller bağırsak sağlığını destekleyen çözünmeyen lifler ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olan çözünür lifler açısından da zengin.

İngiltere'de günlük lif alımı, önerilen miktarın yaklaşık yüzde 30 altında kalıyor.

Baklagiller, tam tahıllar, meyve ve sebzelerle birlikte tüketildiğinde hem lif miktarını artırabilir hem de bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini güçlendirebiliriz.

Bu durum, bağışıklık sisteminden zihinsel sağlığa kadar pek çok fayda sağlar.

Yakın tarihli araştırmalar, haftada 3-4 kez 80 gramlık bir baklagil porsiyonu tüketmenin Tip 2 diyabet riskini yüzde 33 oranında azalttığını gösteriyor.

Böyle bir etkiyi bir ilaç sağlasaydı, muhtemelen hepimiz reçeteyle alırdık.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Sağlıklı beslenme denince ilk akla gelen gruplardan biri yeşil yapraklı sebzeler.

Gerçekten de bu sebzelerde her şey var.

Roka, lahana, brokoli, ıspanak... O kadar çok çeşit mevcut ki, sıkılmak mümkün değil.

Bu sebzeler, lifin yanı sıra A vitamininin öncüsü beta-karotenden K vitaminine kadar pek çok vitamin ve magnezyum ile potasyum gibi mineraller açısından da zengin.

Pek çok vitamin vücutta depolanmadığı için bu sebzeleri düzenli olarak tüketmek gerekir.