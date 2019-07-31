Beslediği hayvanı gören bu kadar da olamaz diyor! 'Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum'

"130 litrelik bir tankta besliyor"

Ayrıca, evcil hayvanının vücudunu balçıkla sıvamasına aldırış etmiyor ve üzerinde gezmesine izin veriyor. Genç bir kız olduğundan beri evcil hayvan olarak bir salyangoz istediğimi biliyordum diyen kadın, Misiek adlı salyangozunu evde 130 litrelik bir tankta besliyor. Magdalena ona bakmanın çok kolay olduğunu söylüyor.