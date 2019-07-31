Beslediği hayvanı gören bu kadar da olamaz diyor! 'Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum'
Evcil hayvan olarak kendisine dev bir Afrika salyangozu alan Magdalena Dusza isimli genç kadın "benzer bir salyangoz vardı ve bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum" diyor.
Polonya'nın Krakow kentinde yaşayan Magdalena Dusza adlı bir kadın, kendisine evcil hayvan olarak dev bir Afrika salyangozu aldı. Aldığı tüm olumsuz sözleri görmezden geldiğini söyleyen kadın ve evcil hayvanı Misiek günün büyük bir vaktini birlikte geçiriyorlar.
"130 litrelik bir tankta besliyor"
Ayrıca, evcil hayvanının vücudunu balçıkla sıvamasına aldırış etmiyor ve üzerinde gezmesine izin veriyor. Genç bir kız olduğundan beri evcil hayvan olarak bir salyangoz istediğimi biliyordum diyen kadın, Misiek adlı salyangozunu evde 130 litrelik bir tankta besliyor. Magdalena ona bakmanın çok kolay olduğunu söylüyor.
"İnanılmaz yaratıklara aşık oldum"
"Biyoloji sınıfımızda okul evcil hayvanıyla benzer bir salyangoz vardı ve bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum." diyen Magdalena, evcil hayvan dükkanından altı yıl önce Misiek'i kurtardı.
"Onu kurtarmam gerektiğine karar verdim"
Magdalena, durumu şöyle özetledi: Onu salyangozlar için ölümcül olan düşük nem oranına sahip, çok küçük bir kutuda tutuyorlardı ve parazitler kabuğunu işgal etmişti. Gece hayatta kalacağına inanmıyordum ve neredeyse ölü bir hayvanın parasını ödemek istemiyordum.