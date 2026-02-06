Beşiktaş'tan savunmaya 2 takviye! Transferler resmen açıklandı

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu ve Marsilya forması giyen Amir Murillo'yu transfer ettiğini açıkladı.Abone ol
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferin son gününde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten, KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Amir Murillo’nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.