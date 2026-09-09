Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.