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Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması!

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun derbide forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Fransız futbolcunun sol uyluk adalesinde gerilme tespit edildi.

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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının 43. dakikasında oyundan çıkan Georges N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Sağlık heyeti N'Koudou'yu Galatasaray maçına yetiştirmeye çalışacak. Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Aboubakar'ın sakatlıkları sürüyor.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar ligde kalan 3 maçta 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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