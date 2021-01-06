Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası! Bu kez geliyor

Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Mario Mandzukic'e resmi teklifini iletti. Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Hırvat golcünün, Siyah-Beyazlıların 1,5 milyon euroluk teklifini kabul etmesi bekleniyor.

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Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Devre arasında birer santrfor, stoper ve orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor. Forvette birçok isim üzerinde duran Beşiktaş, 17 Ocak'ta oynanacak Galatasaray derbisine yeni golcüyü yetiştirmeyi planlıyor.

Menajeriyle direkt temasa geçildi

Kartal, bu doğrultuda Mario Mandzukic ile sezon başında sağlayamadığı anlaşmayı bu kez yapmak için görüşmelere dün itibarıyla resmen başladı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun menajeriyle direkt temasa geçildi.

Kabul edecek

Sahalara dönerek yeniden futbol oynamak ve yaza kadar form tutarak milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Mandzukic'in Kartal'a sıcak baktığı belirtildi. Sezon başı 3 milyon euro net maaşın yanı sıra imza parası isteyen golcü oyuncunun bu kez Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro maaş şartına yanaşması bekleniyor.

6 aydır boşta

Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.