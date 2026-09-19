Beşiktaş'tan Leandro Trossard açıklaması!
Beşiktaş Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Mehmetcan Kandemir
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Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ağrıları nedeniyle Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan Leandro Trossard'ın sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama geldi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN O AÇIKLAMA:
Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.
Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir.