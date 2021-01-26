Beşiktaş'taki bıçaklı saldırgan 'onları şeytan olarak gördüm' dedi! O cani 26 suç kayıtlı çıktı
BEŞİKTAŞ'ta Rus uyruklu ikisi kadın 3 kişiye bıçakla saldıran şahıs dehşeti yaşatmıştı. Yaralılardan birinin 9 kez bıçaklandığı öğrenildi. Öte yandan o zanlı, su içmek için gittiği cami avlusunda kıskıvrak yakalandı.
Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki önceki gün saat 20.30 sıralarında yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. 5 Ocak'ta tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün 3 arkadaş gündüz saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak mega kentin tarihi yerlerini gezdiler.
Gezintiden sonra Valideçeşme durağına gelen 3 arkadaş burada kahve aldıktan sonra hemen ilerideki bir banka oturarak içmeye başladı.
Kahvelerini bitiren arkadaşlar ardından cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen bir şahıs, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırdı.
9 kez bıçaklamış!: Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V.'yi karnından, Aleksandra R.'yi ise vücudunun çeşitli bölgelerinden 9 kez yaralandı.