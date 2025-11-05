Beşiktaş'ta taraftarları üzecek Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında. Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli’nin Portekizli futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.Abone ol
Suudi Arabistan kulüpleri, Beşiktaş’tan Rafa Silva’nın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş’a 2024 yazında imza atan Portekizli yıldıza Al Ahli talip oldu.
BENFİCA'NIN ESKİ SPORTİF DİREKTÖRÜ TRANSFER LİSTESİNE EKLEDİ
HT Spor’da yer alan haberde Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli’nin sportif direktörü Rui Pedro Braz’ın Rafa Silva’yı transfer listesine eklediği iddia edildi. Braz, Al Ahli’den önce 4 yıl, Benfica’da sportif direktörlük yapmıştı.
Beşiktaş formasıyla 65 maça çıkan Rafa Silva, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli oyuncunun kontratı 2027’de sona eriyor.
Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan Rafa, takımına 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Rafa'nın takımdan ayrılmayı düşünebileceği aktarıldı.
Bu gelişmenin Beşiktaş taraftarlarını da üzeceği ileri sürüldü.