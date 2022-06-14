Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren kadın dizi oyuncusu çıktı! Erkek de otel sahibi bir sabıkalı
İSTANBUL Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendisini uyaranları "Sana ne lan" diye tersleyen ahlaksızların kimlikleri belli oldu. Kadının dizi oluncusu Zeynep S. erkeğin ise suç dosyası kabarık bir otel işletmecisi olan Ahmet Ertan K. olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde otomobilin üzerinde ulu orta ilişkiye giren bir çift görüldü. Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu.
Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti.
Kimlikleri belli oldu!
Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.
Haklarında hayasızca hareket suçundan işlem başlatılan Ahmet Ertan K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.