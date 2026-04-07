Beşiktaş'ta şok sakatlık! 2 hafta forma giyemeyecek...

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Ndidi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcu yaklaşık 12-13 gün sahalardan uzak kalacak ve Antalyaspor ile Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Wilfreid Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildi. Ndidi 12-13 gün sahalardan uzak kalacak ve Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” 

NDIDI, ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Yıldız futbolcu 12-13 gün sahalardan uzak kalacak. Wilfred Ndidi, Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Nijeryalı futbolcunun Samsunspor maçında oynaması için şartlar zorlanacak ancak o maça yetişme ihtimali de zor gözüküyor.

