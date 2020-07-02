BIST 116.291
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 389,75
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Beşiktaş'ta Sergen yalçın ve başkan Çebi masaya oturuyor

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın kritik bir zirve yapacak. Zirvede transfer konusu ve kimlerin veda edeceği masaya yatırılacak.

Abone ol

Sergen Yalçın'ın görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi.

Sergen hocanın raporları az çok belli

Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin. Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'ün takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

Eski öğrenciler listenin başında

Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırladı.

Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya ibadete açılacak mı? Danıştay'daki duruşma bitti karar 15 gün içinde açıklanacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. uyardı: Rakamlar böyle giderse yasaklar yeniden gelebilir
Mahkemeden gurbetçi emeklileri mutlu eden karar! AYM ihlal var dedi
CHP'de Kurultay için geri sayım başladı! Muharrem İnce aday olacak mı?
Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası
Zekeriya Öz'ün izi Almanya'da böyle bulundu! Koruma detayı bomba
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum’da 5 katlı metruk bina çöktü
Ayasofya nerede Ayasofya tarihi Ayasofya neden önemli?
Siirt'te PKK'lı teröristlerce kayalıklar arasına gizlenmiş havan mühimmatı imha edildi
İngiltere'de Kraliçe'nin şövalyelik nişanında Floyd'un ölümüyle ilgili şaşırtan benzerlik
Deniz Bulutsuz Ozan Güven şiddet ifşası olay! Evden çıkmama izin vermedi
Fransa, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki operasyonundan çekildi
Yorumlar