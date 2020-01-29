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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı

Abdullah Avcı'nın alacaklarından dolayı Sergen Yalçın'a lisans çıkaramayan Beşiktaş yönetimi, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen tecrübeli hocayı idmana çıkaramadı.

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak.

9 sularında tesislere geldi
Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

14 yıl sonra döndü
Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

Limit krizi aşılamadı
Sergen Yalçın'ın harcama limiti krizi bu sabah da aşılamadı. Avcı'nın alacaklarından dolayı Yalçın'a lisans çıkaramayan Beşiktaş yönetimi, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen tecrübeli hocayı idmana çıkaramadı. Sorunun çözülmesi için antrenman ileri bir saate alındı.

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