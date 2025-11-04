BIST 10.914
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Alacağı ceza...

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, öne geçtiği derbide Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelede kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'a verilecek ceza ise siyah beyazlıları sarsacak cinsten...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, öne başladığı derbide şok bir sonuç aldı.

5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 21. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.

ORKUN VE SERGEN YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

26. dakikada Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle derbide Beşiktaş, oyun üstünlüğünü Fenerbahçe’ye kaptırdı.

Sarı-lacivertliler, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Asensio'nun golleriyle skoru eşitledi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye çıkan John Duran galibiyeti getiren golü kaydetti ve maç 3-2 sona erdi.

SERGEN YALÇIN, PFDK'YE SEVK EDİLECEK

Beşiktaş’ta kırmızı kart gören Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilecek.

EN AZ 2 MAÇ CEZA ALACAK

Takımın en çok kendisine ihtiyaç duyduğu anlarda sakin kalamayan ve direkt kırmızı kart gören tecrübeli teknik adam, disiplin talimatnamesine göre en az iki maç ceza alacak.

CEZASI ARTABİLİR

Hakem raporunda hakaret ya da küfür olması durumunda ise Sergen Yalçın’ın cezası daha da artacak.

