Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı başlarken oy verme işlemine geçildi.

Beşiktaş Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Kongre Divan Başkanlığı'na Atıf Keçeci'nin seçilmesinin ardından başkan adayı Hürser Tekinoktay projelerini anlatan bir konuşma yaptı. Mevcut başkan Fikret Orman da Tekinoktay'ın ardından söz alırken, seçimin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar devam edecek.

Beşiktaş'ta Amatör Şube ve Futbol A.Ş'nin zarar ettiğini ifade eden Hürser Tekinoktay, "Bugün değerli bir gün, Anneler Günü. Hayatta olmayanları rahmetle anıyorum. Annler Günü'nde burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. 6 ay önce başlayan adaylık sürecimde pek konuşamadım. Beni bilenler biliyor. Yeni üyeler tanımıyor. Özkaynak düzeninden Beşiktaş'ın içinden yetişen birisiyim. Beşiktaş'a ne kadar hizmet edebilirim, yaşlandım bilmiyorum ama Beşiktaşlılığımız sorumluluk almak için bizi buraya getirdi. Biz kamp için Bolu Gerede'ye gitmeyeceğiz. Biz AVM ve inşaat yapmayacağız. Biz spor kulübüyüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye'nin her yerinde jimnastik kulüpleri açacak. Biz altyapıda görevliyken oyuncularımızı uluslararası turnuvalara götürüyorduk. Bolu'ya gidip Geredesopor ile hazırlık maçı yaparsanız, altyapıdan futbolcu yetişmez. Biz Avrupa'ya gideceğiz. Bununla birlikte 3 yıllık görev süremizde de profesyonel ekibimizle bunu gerçekleştireceğiz. 10 milyon Euro'ya değil 250 bin Euro'ya futbolcu getirip parlatacağız. Alt yapılarda başarısızız. Mitrovic gibi bir adama toplamda 8 milyon Euro veriyoruz. Altyapıdaki hocaya gidip böyle bir oyuncunuz var mı diye sormuyoruz. Paralar böyle savruluyor. Futbol işletme modelimiz kar elde etmiyor. Amacımız futbol işletme modelimizi kart ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyiz"

Beşiktaş'ın hakkını yedirtmeyeceklerini ifade eden Tekinoktay, "Biz şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan bir kulübüz. Kazanırsak da kaybedersek de hakkımızla kaybedeceğiz. Ama masa başında kaybeden bir takım olmayacağız. Bizim dönemimizde kimse fikstürü bizden önce düzenleyemez. Emekliliği gelmiş hakemleri kimse bizim maçlarımıza göndermez. Beşiktaş'ın hakkı masada yenmeyecek. Türkiye'de herkes bunu biliyor. Başkan bu kavganın içinde olacaksa bana ne görev verirse ben bu kavgaya hazırım. Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyiz" şeklinde konuştu.

Fikret Orman: Güzel bir gün kongre olsun

Tekinoktay'ın ardından söz alan Fikret Orman, "Hocanın ekibini tanıtması normal. Bunun zaman alması da normal. Bugün Pazar. Güzel bir gün kongre olsun. Herkese kolay gelsin. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum" dedi.

Fikret Orman'ın listesi

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Hürser Tekinoktay'ın listesi

Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin