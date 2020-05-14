Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 8 kişinin testi pozitif çıktı
Beşiktaş, yaptığı son dakika açıklamasında tesislerde yapılan testler sonucunda 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan testlerde 8 kişide koronavirüse rastlandığı açıklandı.
İkinci Covid-19 testi
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.
Sekiz kişi korona pozitif
Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
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