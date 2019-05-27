Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi

“5 dakika sonra ger gelip bıçak çekti”

Esnaf Yusuf Sümbül, “İşyerimin önünde telefonla konuşurken çiftin kavga ettiğini gördüm. O esnada insanlık gereği ayırmaya çalıştım. Önce erkek olan şahıs bana bakarak müdahale etmememi söyledi. Ben de cadde ortasında böyle şeyler yapmayın dedim. Dolayısıyla aralarında bir telefon alma-verme kavgası vardı. Ondan sonra çekip gittiler. Şahıs 5 dakika sonra işyerime hesap sormak için geri geldi. Ben de durumu anlattım. Beni dışarıya çekmeye çalıştı, tam o esnada bıçağı çıkarttı, ben de geri çekildim. Daha sonra esnaf arkadaşlar araya girdi ve şahıs uzaklaştırdı. Ben de olayın ardından karakola giderek suç duyurusunda bulundum” dedi.