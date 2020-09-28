Beşiktaş'ta dolaşan Erdoğan, aldığı kestaneleri bir çocuğa ikram etti
Beşiktaş'ı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir kestaneciye uğradı. Erdoğan, aldığı kestaneleri bir çocuğa ikram etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.
15
Erdoğan, burada "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı.
25
Beşiktaş'ta bir süre dolaştı
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferans sonrası Beşiktaş'ta bir süre dolaştı.
35
Kestaneciye uğradı
Beşiktaş Vapur İskelesi önündeki bir kestaneciye uğrayan Erdoğan, kestane satın alarak bir çocuğa ikram etti.
45