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Beşiktaşlı genç oyuncu Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu resmi açıklama geldi

Beşiktaşlı genç oyuncu Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu resmi açıklama geldi

Beşiktaş Emirhan İlkhan ayrılığını resmen açıkladı. Siyah-Beyazlı kulüp KAP'a yaptığı duyuruda genç oyuncunun İtalyan ekibi Torino'ya transferinin kesinleştiğini duyurdu.

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Beşiktaş , 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için İtayan ekibi Torino ile anlaştığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama...

Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

Serbest kalma bedeli 4.5 milyon Euro'ydu

18 yaşındaki orta saha geçen sezon Beşiktaş A Takımına yükselmişti. Torino Kulübü, Emirhan'ın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesini kullanarak bu transferi gerçekleştirdi.

Siyah-Beyazlı takımla geçen sezon 11 maça çıkan Emirhan 1 gol atma başarısı göstermişti. Emirhan İlkhan Torino ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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