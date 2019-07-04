Beşiktaş'ın yıldız ismi Dorukhan gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı iddiası

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz için 2. Sayfa programında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre, "Milli futbolcu Survivor finalisti Dimitra Vamvakousi'ye platonik olarak vuruldu ve tanışmak için çaba harcıyor." ifadeleri kullanıldı.