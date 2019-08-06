Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da - Sayfa 1

İspanya'nın Barselona şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi, siyah beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da - Sayfa 2

Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da - Sayfa 3

Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villareal'de 33 maçta forma giydi.

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