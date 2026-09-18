Beşiktaş’ın Marsilya galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı yükseldi! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Marsilya karşısında aldığı farklı galibiyet, Türkiye’nin ülke puanı sıralamasına da olumlu yansıdı. “Beşiktaş’ın galibiyeti ülke puanına kaç puan getirdi?”, “Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı?” ve “Hollanda ile fark kapandı mı?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Marsilya’yı 4-1 mağlup ederek Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Bu galibiyet Türkiye’nin sezon puanına katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ SONRASI TÜRKİYE’NİN UEFA PUANI KAÇ OLDU?

Marsilya galibiyetinin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı 49.875’e yükseldi. Türkiye, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ UEFA ÜLKE PUANINA KAÇ PUAN KAZANDIRDI?

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi lig aşamasındaki 4-1’lik Marsilya galibiyeti Türkiye’nin sezon puanına katkı yaptı. UEFA organizasyonlarında alınan galibiyetler, ülkelerin sezon katsayısına eklenerek toplam puanın yükselmesini sağlıyor.

TÜRKİYE UEFA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor. İlk sıralarda İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz bulunuyor. Türkiye’nin hemen üzerinde ise Hollanda yer alıyor.

HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK KAÇ PUAN?

Güncel sıralamada Hollanda 52.562 puanla 8. sırada, Türkiye ise 49.875 puanla 9. sırada bulunuyor. İki ülke arasındaki fark yaklaşık 2,7 puan seviyesinde. Türkiye’nin Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarının alacağı galibiyetler bu farkın kapanmasında belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NE NASIL BAŞLADI?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya’yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlıların bu galibiyeti hem kulüp katsayısı hem de Türkiye’nin ülke puanı açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ TAKIMLARI KİMLER?

2026-2027 sezonunda Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlar arasında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer UEFA organizasyonlarında yer alan kulüpler bulunuyor. Bu sezon alınacak sonuçlar Türkiye’nin gelecek yıllardaki Avrupa kupası kontenjanlarını da etkileyebilecek.

UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA ülke puanı, liglerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve kulüplerin hangi turlardan başlayacağını belirleyen önemli kriterlerden biri. Sıralamada üst basamaklara çıkmak, takımların Avrupa kupalarında daha avantajlı konumda yer almasını sağlayabiliyor.

BEŞİKTAŞ’IN SONRAKİ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında bir sonraki maçında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Avrupa’daki performansı hem kendi sıralaması hem de Türkiye’nin UEFA ülke puanı açısından yakından takip edilecek.