Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar dönerci oldu

Kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirten Çınar, "Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada." ifadesini kullandı.