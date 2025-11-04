Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar dönerci oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar, futbol kariyerinin ardından Bursa'da kendisine yeni bir sayfa açtı. Çınar, İnegöl'de dükkan açarak dönercilik yapmaya başladı. Çınar, döner dükkanı açtıktan sonra bu durumun sosyal medyada dalga geçme amaçlı paylaşıldığını ancak bu durumun ters teptiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi.
Futbola Almanya'da başlayan Çınar, altyapı sürecini burada tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine 2015'te Gaziantepspor'a kiralık olarak giderek adım attı. Burada başarılı bir dönem geçiren ve büyük takımların dikkatini çeken Orkan Çınar, Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı formayı bir süre terleten 30 yaşındaki Çınar, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi RB Leipzig'e karşı da bir golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli takımlara transfer olan Çınar, son olarak Adanaspor'da oynayarak 29 yaşında kariyerini noktaladı.
Genç yaşta futbolu bırakan Orkan Çınar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bir ay önce döner dükkanı açarak farklı sektörde iş hayatını sürdürüyor.
Kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirten Çınar, "Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada." ifadesini kullandı.