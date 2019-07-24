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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 2'nci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde gerçekleştirecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımın Avusturya kampı kadrosuna 28 futbolcuyu dahil etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 2'nci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde gerçekleştirecek. Bugün saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Avusturya'ya gidecek olan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'daki ilk antrenmanını TSİ 19.30'da gerçekleştirecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımın Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayır

Öte yandan Beşiktaş Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

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