BIST 1.111
DOLAR 7,54
EURO 8,95
ALTIN 471,87
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi Rio Ave oldu

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz ekibi Luka-Rio Ave ile eşleşti.

Abone ol

Bosna Hersek'in Borac Banja takımı deplasmanda 2-0'la geçen Portekiz temsilcisi, siyah beyazlılara rakip oldu.

Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Alanyaspor'un rakibi Ventspils oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti. Rosenborg, 2. ön eleme turunda Letonya ekibi Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 25 Eylül'de deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan play-off turuna çıkacak.

Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın rakibi, Hajduk Split oldu.

Galatasaray, Hırvatistan ekibini 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Netflix'e ağır darbe: 5 kat fazla iptal!
Fatih Terim: "İyi ki hayatımda Galatasaray var"
Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki
Fenerbahçe, Jailson için ne kadar kazanacak?
Erdoğan talimat verdi Ak Parti'de değişim başlıyor!
Neftçi Bakü - Galatasaray Avrupa Ligi maç sonucu
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek: Öcalan'ın çiçeğini aldığım için pişman değilim
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması
İstanbul'da mesai saatleri için kritik toplantı
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
Neftçi Bakü - Galatasaray maçını canlı veren şifresiz kanallar
Selin Ciğerci erkek hali nasıldı ne zaman kadın oldu?
Yorumlar