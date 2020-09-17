Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi Rio Ave oldu

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz ekibi Luka-Rio Ave ile eşleşti.

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Bosna Hersek'in Borac Banja takımı deplasmanda 2-0'la geçen Portekiz temsilcisi, siyah beyazlılara rakip oldu.

Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Alanyaspor'un rakibi Ventspils oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti. Rosenborg, 2. ön eleme turunda Letonya ekibi Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 25 Eylül'de deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan play-off turuna çıkacak.

Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın rakibi, Hajduk Split oldu.

Galatasaray, Hırvatistan ekibini 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.