Beşiktaş'a transfer olamayınca Kocaeli'nde bu dev tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor
KOCAELİ’de Beşiktaş futbol takımı seçmelerini kazanmasına rağmen takımının göndermemesi üzerine futbolcu olma hayalini bir kenara bırakarak ticarete atılan Ramazan Arslan, başladığı mantar üretiminde günlük 1 ton ürün hasadına ulaşarak 35 kişiye istihdam sağladı. İşte Arslan'ın ilginç hayat hikayesi...
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ramazan Arslan, yarım kalan futbolculuk hayali sonrası babasının tavsiyesi ile başladığı mantar üretiminde 35 kişiye istihdam sağlayan dev üretimhanenin sahibi oldu. İzmit’te lise yıllarında amatör futbol oynadığı Petkimspor’da Beşiktaş Futbol Kulübü seçmelerini kazanan Arslan, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden takımının seçmelere katılmasına izin vermemesi sonrasında hayalini kurduğu futbol kariyerini bir kenara bırakarak ticarete atılma kararı aldı.
Bina altında kurduğu üretimhaneyi dev tesise çevirdi
Babasının da tavsiyesi ile İstanbul’da bir bina altında mantar üretimine başlayan ve ürettiği mantarları pazarlarda satarak mesleğin inceliklerini öğrenen Arslan daha sonra abisi ve ailesi ile memleketi Kandıra’da her biri 20 ton kapasiteli 12 odalık dev bir mantar üretimhanesi kurdu. Günlük 1 ton mantar üreten Arslan, memleketine yaptığı yatırımla da 35 kişiye istihdam sağladı. Mantar üretiminin her safhasında çalışan Arslan, yeni kuracağı tam otomasyon mantar üretimhanesi ile istihdam sayısını da arttırmayı hedefliyor.
Beşiktaş seçmelerine katılamayınca futbol kariyerini noktaladı
Lise yıllardında hayalini kurduğu futbolculuk kariyerini Beşiktaş seçmelerine katılamayınca sonlandırdığını söyleyen Ramazan Arslan, “Liseye giderken futbol oynuyordum, Kocaeli Petkimspor’da top oynuyordum. Beşiktaş seçmeleri filan vardı onları kazandım. Petkimsporla Türkiye Şampiyonasını kazanınca Türkiye Şampiyonasına gitmek zorunda kaldık. O zaman da 15-20 gün sürüyordu, Beşiktaş da seçmelerini bitirdi ve kazandığım halde bir daha da gidemedim. Türkiye Şampiyonasına gittim Petkinsporla. Normalde Galatasaraylıyım aslında ama ‘Beşiktaş olmuyorsa artık futbol yanamayayım’ dedim ve futbolu bıraktım” dedi.
Genç yaşta ticarete atılma hevesi 30 yılda dev tesise dönüştü
Lisedeyken ticarete atılma isteğini babasının tavsiyesi ile gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Arslan, “Babam o ara Hollanda’daydı. Dedim ‘Baba ne iş yapabiliriz?’ Babam da Hollanda da en revaçta olan işin mantarcılık olduğunu söyledi. 88-89 yıllarında. Mantar işine başlayınca bir daha bırakamadık. Mantar işi sevgi dolu bir iş, heyecanlı bir iş, bereketli bir iş. İlk başlarda İstanbul Ümraniye’de bina altlarında başladık, sonra geldik Kandıra’da tesisimizi kurduk. Köyümüz Kandıra’da olduğu için babam gidin köyünüzde yatırımınızı yapın diye söyledi bize. Biz de geldik Kandıra tesisimizi kurduk. Mantarın hem hammaddesini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz, pazarlama, salamura, hepsini yapıyoruz şu anda. 30 seneyi geçti başlayalı. Şu anda günlük aşağı yukarı 1 buçuk ton mantar üretiyoruz” diye konuştu.