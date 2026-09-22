Beşiktaş'a Dusan Vlahovic şoku: Sırp basını açıkladı

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic'ten kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na giden Vlahovic'in Amedspor maçında sakatlık geçirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'na giderken Amedspor maçında sakatlık geçirdi ve milli takımda oynayamayacak.

Dusan Vlahovic, Amedspor maçında sakatlık geçirdi. Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört maçında yer alamayacağını bildirdi. Bu bilgi Sırp basını Mozzart Sport tarafından duyuruldu.

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık geçirdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNE KENDİSİ BİLDİRDİ

Haberde, Vlahovic'in Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e dört Uluslar Ligi maçında milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği kaydedildi.