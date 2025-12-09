BIST 11.177
Beşiktaş'a Cengiz Ünder ve Jota Silva’dan kötü haber

Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile dün yapılan karşılaşmada sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sağlık durumları belli oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş – Gaziantep FK müsabakasında siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ile Jota Silva sakatlık yaşamıştı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder'in durumuna dair bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır." denildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 8 maça çıkan Jota Silva, 3 gol sevinci yaşadı. Cengiz Ünder ise 11 maçta 4 gol ile 2 asist üretti.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta iki futbolcunun forma giymesi beklenmiyor.

