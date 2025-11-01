BIST 10.972
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş eski futbolcusu U17 Akademi Teknik Sorumlusu ve Hikmet Çapanoğlu kalp krizi sebebiyle vefat etti.

Beşiktaş eski futbolcusu U17 Akademi Teknik Sorumlusu ve Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ SEBEBİYLE VEFAT ETTİ

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Çapanoğlu'nun vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "U17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi

