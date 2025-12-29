BIST 11.245
Beşiktaş'a 12 milyon euroluk müjde!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kiralık ayrılan futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, zirvenin uzağında kaldı.

Sezonu en iyi konumda bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takım, kış transfer dönemi için bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan oyuncular için de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Onana takımda istenmiyor

Siyah-beyazlılardan Genoa'ya kiralanan Jean Onana, takımda istenmiyor. Kartal'a dönmesi beklenen oyuncu ile yolların ayırması bekleniyor.

Semih İtalya'yı sallıyor

Sezon başında Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, kendini göstermeye başladı.

