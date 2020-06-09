Beşiktaş yöneticisi Efe Bezci eşini dövdü! Çıplak fotoğraf iddiası

Beşiktaş yöneticisi Efe Bezci, eşi Reyhan Çağla Bezci'yi dövdüğü gerekçesiyle mahkeme tarafından evinden uzaklaştırıldı. 2 yıl önce Çırağan Sarayı'nda rüya gibi bir törenle evlenen genç çiftten Reyhan Çağla Bezci, polise başvurarak eşinin kendisini dövdüğünü belirtip uzaklaştırma talep etti. "Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kardı, saçımdan tutup yerlerde sürükledi" dedi. Mahkeme, Efe Bezci'yi 3 ay evden uzaklaştırdı.