Beşiktaş yöneticisi Efe Bezci eşini dövdü! Çıplak fotoğraf iddiası
İşadamı Salih Bezci'nin oğlu ve Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi Efe Bezci, eşi Reyhan Çağla Bezci'yi dövdü. Çağla Bezci, mahkemeye başvurup eşini evden uzaklaştırdı...
Beşiktaş yöneticisi Efe Bezci, eşi Reyhan Çağla Bezci'yi dövdüğü gerekçesiyle mahkeme tarafından evinden uzaklaştırıldı. 2 yıl önce Çırağan Sarayı'nda rüya gibi bir törenle evlenen genç çiftten Reyhan Çağla Bezci, polise başvurarak eşinin kendisini dövdüğünü belirtip uzaklaştırma talep etti. "Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kardı, saçımdan tutup yerlerde sürükledi" dedi. Mahkeme, Efe Bezci'yi 3 ay evden uzaklaştırdı.
ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu ve BJK yöneticisi Efe Bezci'nin iki yıllık eşi Reyhan Çağla Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu.
Günaydın'da yer alan habere göre; Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı istedi.
Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını anlattı...
-8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı."