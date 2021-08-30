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Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Umut Meraş Kartal oluyor

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Umut Meraş Kartal oluyor

Beşiktaş, Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Umut Meraş transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Beşiktaş Can Bozdağan'ı kiraladı

Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş’a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü’nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" 

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