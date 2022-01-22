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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor! -7 derecede oynanan maçın sürpriz 11'leri...

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor! -7 derecede oynanan maçın sürpriz 11'leri...

Yeni Malatyaspor Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor Beşiktaş müsabakası -7 derece soğukta oynanıyor. Takımların ilk 11'lerinde sürpriz isimler var...

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Süper Lig'de 24. haftada Yeni Malatyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 13:30'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlacak. 

ÖK Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş maçı 11'i: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

Beşiktaş'ın ÖK Yeni Malatyaspor maçı 11'i: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Kenan, Batshuayi

Kart sınırındaki isimler: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi.

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