BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  SPOR

Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Milli araya galibiyetle giren Siyah-Beyazlılar, lige kazanarak dönüş yapmak istiyor. Malatya ekibi ise zorlu rakibinden puan koparmayı hedefliyor. Mücadelenin kritik anları ve skor takibi canlı yayınla İnternethaber'de...

Abone ol

Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, 4. haftada Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor.  Saat 20:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Siyah-Beyazlılar, en son Karagümrük'ü tek golle yenerek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor'un ise ligde 2 galibiyet 1 yenilgi ile 6 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ- YENİ MALATYASPOR: 1-0 (CANLI SKOR)

7- GOOOL! Beşiktaş, Michy Batshuayi'nun golü ile maçta 1-0 öne geçiyor. Miralem Pjanic, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

3- Beşiktaş Domagoj Vida ile gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'ın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Domagoj Vida'nın vuruşunda Didier N'dong topu son anda çizgiden müdahale ederek uzaklaştırıyor.

1- Hakem Arda Kardeşler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Beşiktaş başlıyor.

11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, NKoudou, Batshuayi.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Jospin, Ndong, Adem, Kubilay

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 11 Eylül'ün yıldönümünde yazılı açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan 11 Eylül'ün yıldönümünde yazılı açıklama
Düzce'de bir kadın boşanmaya günler kala kocası tarafından katledildi
Düzce'de bir kadın boşanmaya günler kala kocası tarafından katledildi
Lise öğrencisine cinsel istismar! Mahkemeden olay karar; 'Rızası var' dediler!
Lise öğrencisine cinsel istismar! Mahkemeden olay karar; 'Rızası var' dediler!
İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin eşinden yürek yakan sözler
İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin eşinden yürek yakan sözler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Dünyanın en büyük ikinci fuarı Hostec By Tusid kapılarını açtı
Dünyanın en büyük ikinci fuarı Hostec By Tusid kapılarını açtı
MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı seçildi
MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı seçildi
Hamit Altıntop'a milli takımda yeni görev!
Hamit Altıntop'a milli takımda yeni görev!
Ekrem İmamoğlu 5 Katılımcı Bütçe projesini açıkladı! İstanbulkart'a yetersiz bakiyeye eksi kredi
Ekrem İmamoğlu 5 Katılımcı Bütçe projesini açıkladı! İstanbulkart'a yetersiz bakiyeye eksi kredi
Ali Akman Hollanda'da Cruyff Ödülü'nü aldı
Ali Akman Hollanda'da Cruyff Ödülü'nü aldı