Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Milli araya galibiyetle giren Siyah-Beyazlılar, lige kazanarak dönüş yapmak istiyor. Malatya ekibi ise zorlu rakibinden puan koparmayı hedefliyor. Mücadelenin kritik anları ve skor takibi canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, 4. haftada Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor. Saat 20:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Beşiktaş ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Siyah-Beyazlılar, en son Karagümrük'ü tek golle yenerek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor'un ise ligde 2 galibiyet 1 yenilgi ile 6 puanı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ- YENİ MALATYASPOR: 1-0 (CANLI SKOR)
7- GOOOL! Beşiktaş, Michy Batshuayi'nun golü ile maçta 1-0 öne geçiyor. Miralem Pjanic, golde asisti yapan oyuncu oluyor.
3- Beşiktaş Domagoj Vida ile gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'ın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Domagoj Vida'nın vuruşunda Didier N'dong topu son anda çizgiden müdahale ederek uzaklaştırıyor.
1- Hakem Arda Kardeşler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Beşiktaş başlıyor.
11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, NKoudou, Batshuayi.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Jospin, Ndong, Adem, Kubilay