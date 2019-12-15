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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın tamamını kazanarak ikinci sıraya yükselen Beşiktaş, 15. hafta mücadelesinde sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kartal, rakibini yenerek 7'de 7 yapmak istiyor. Sergen Yalçınlı Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, Süper Lig'e zorlu BTC Türk Yeni Malatyaspor maçıyla dönüyor. Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de altı haftadır kazanan Beşiktaş, Aralık 2014'ten bu yana ilk kez yedi maçlık galibiyet serisi yakalamak için Yeni Malatyaspor karşısına çıkıyor. Deplasmanda çıktığı son dört maçı kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise (1G 3B), Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Stat: Vodafone Park
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

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